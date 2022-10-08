Рада Європи привітала рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
Цьогоріч престижну нагороду отримають правозахисники із трьох країн, інформує
Цьогорічна Нобелівська премія миру відзначилася тим, що престижну нагороду отримали представники відразу трьох країн — України, Росії та Білорусі. Ними стали правозахисники з Центру громадянських свобод, об’єднання «Меморіал» та Олесь Біляцький відповідно. В Раді Європи висловили своє захоплення рішенням Нобелівського комітету. Про це
«Ми захоплені рішенням Нобелівського комітету, який повністю визнає тих мужніх жінок і чоловіків, що невпинно та відважно борються за захист миру через права людини, демократію та верховенство закону. Ми пишаємося роками спільних зусиль і, як і раніше, впевнені, що ніякі брехливі закони і фіктивні судові процеси не зможуть заглушити голос правди і честі», — заявила Пейчинович-Бурич.
Нагадаємо, що Центр громадянських свобод, який став лауреатом Нобелівської премії від України, було засновано у Києві у 2007 році з метою просування прав та свобод людини та демократії в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Центр бере участь у виявленні та документуванні воєнних злочинів РФ, скоєних проти мирних жителів. У співпраці з міжнародними організаціями він відіграє важливу роль у залученні винних до відповідальності.