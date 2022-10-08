Рада Європи привітала рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі

Цьогорічна Нобелівська премія миру відзначилася тим, що престижну нагороду отримали представники відразу трьох країн — України, Росії та Білорусі. Ними стали правозахисники з Центру громадянських свобод, об’єднання «Меморіал» та Олесь Біляцький відповідно. В Раді Європи висловили своє захоплення рішенням Нобелівського комітету. Про це йдеться в заяві генеральної секретарки організації Марії Пейчинович-Бурич.

«Ми захоплені рішенням Нобелівського комітету, який повністю визнає тих мужніх жінок і чоловіків, що невпинно та відважно борються за захист миру через права людини, демократію та верховенство закону. Ми пишаємося роками спільних зусиль і, як і раніше, впевнені, що ніякі брехливі закони і фіктивні судові процеси не зможуть заглушити голос правди і честі», — заявила Пейчинович-Бурич.