У США розповіли, чи переглядатимуть підходи до ядерного стримування Росії

Сполучені Штати серйозно ставляться до погроз Росії застосувати ядерну зброю, однак не бачать необхідності змінювати позицію щодо ядерного стримування агресора, заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Патель.

Напередодні президент США Джо Байден виступив із різкою заявою, в якій вказав, що дії російського автократа Владіміра Путіна здатні «спровокувати Армагеддон».

На думку Байдена, Путін може вдатися до використання біологічної, хімічної чи ядерної зброї на тлі поразок армії на полі бою. Однак поки немає ознак, що Росія готується до застосування ядерної зброї, зауважив Патель на брифінгу 7 жовтня.

«США напряму попередили РФ про катастрофічні наслідки в разі, якщо там приймуть рішення застосувати ядерну зброю», - додав Патель.

Заступник речника Держдепартаменту також прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського використати превентивний удар та посилення тиску на агресора як засіб стримування ядерного шантажу Росії.

Патель наголосив , що США (які також мають ядерну зброю – ред.) утримуватимуться від прямої конфронтації із Росією, допоки сама країна або її союзники не будуть атаковані. Також Сполучені Штати не відправлятимуть своїх солдатів на російсько-українську війну.

Зауважимо, говорячи про союзників, заступник речника, імовірно, має на увазі союзників США по Північноатлантичному альянсу та країни зі статусом основного союзника США поза НАТО. Україна планує приєднатися до Альянсу, тож статус ОСП не отримувала.

Сполучені Штати залишаються нашим основним стратегічним партнером, та підтримують Україну у війні військовою, фінансовою, дипломатичною допомогою тощо. Участь у боях за Україну також беруть американські добровольці.