У США розповіли, чи переглядатимуть підходи до ядерного стримування Росії

РФ напряму попередили про наслідки у разі спроби влаштувати «Армагеддон», інформує ZN.ua.

Сполучені Штати серйозно ставляться до погроз Росії застосувати ядерну зброю, однак не бачать необхідності змінювати позицію щодо ядерного стримування агресора, заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Патель.

Напередодні президент США Джо Байден виступив із різкою заявою, в якій вказав, що дії російського автократа Владіміра Путіна здатні «спровокувати Армагеддон».

На думку Байдена, Путін може вдатися до використання біологічної, хімічної чи ядерної зброї на тлі поразок армії на полі бою. Однак поки немає ознак, що Росія готується до застосування ядерної зброї, зауважив Патель на брифінгу 7 жовтня.

«США напряму попередили РФ про катастрофічні наслідки в разі, якщо там приймуть рішення застосувати ядерну зброю», - додав Патель.

Заступник речника Держдепартаменту також прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського використати превентивний удар та посилення тиску на агресора як засіб стримування ядерного шантажу Росії.

Патель наголосив, що США (які також мають ядерну зброю – ред.) утримуватимуться від прямої конфронтації із Росією, допоки сама країна або її союзники не будуть атаковані. Також Сполучені Штати не відправлятимуть своїх солдатів на російсько-українську війну.

Зауважимо, говорячи про союзників, заступник речника, імовірно, має на увазі союзників США по Північноатлантичному альянсу та країни зі статусом основного союзника США поза НАТО. Україна планує приєднатися до Альянсу, тож статус ОСП не отримувала.

Сполучені Штати залишаються нашим основним стратегічним партнером, та підтримують Україну у війні військовою, фінансовою, дипломатичною допомогою тощо. Участь у боях за Україну також беруть американські добровольці.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Україна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – Офіс президентаУкраїна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – Офіс президента
Вихід з Лиману для РФ є серйозною тактичною і політичною невдачею — британська розвідкаВихід з Лиману для РФ є серйозною тактичною і політичною невдачею — британська розвідка
Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в УкраїніПольща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії пролунав вибух на аеродромі з бомбардувальниками: фото з супутникаУ Росії пролунав вибух на аеродромі з бомбардувальниками: фото з супутника
У Росії призначили командувача окупаційних військ в УкраїніУ Росії призначили командувача окупаційних військ в Україні
У Нідерландах заарештували чоловіка за підозрою у переправленні мікросхем до РосіїУ Нідерландах заарештували чоловіка за підозрою у переправленні мікросхем до Росії
ФСБ не випускає із Росії українців з російськими паспортамиФСБ не випускає із Росії українців з російськими паспортами
Меркель заявила, що міцний мир у Європі можливий лише за участі РосіїМеркель заявила, що міцний мир у Європі можливий лише за участі Росії
Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Росії та БілорусіНобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Росії та Білорусі
Зниження видобутку нафти ОПЕК+ не допоможе Росії – експертЗниження видобутку нафти ОПЕК+ не допоможе Росії – експерт
Група військових росії втекла з армії, викравши зброю: окупанти підняли тривогуГрупа військових росії втекла з армії, викравши зброю: окупанти підняли тривогу
У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"
Без їжі і з клопами: росЗМІ розповіли, в яких умовах мобілізовані росіяни очікують відправки на фронтБез їжі і з клопами: росЗМІ розповіли, в яких умовах мобілізовані росіяни очікують відправки на фронт
Последние новости
Подгружаем последние новости