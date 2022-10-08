Ердоган та Путін обговорили припинення війни в Україні

Президенти провели у п'ятницю телефонну розмову.

Ердоган та Путін обговорили припинення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним про поліпшення двосторонніх відносин і підтвердив готовність Анкари зробити свій внесок у мирне врегулювання війни в Україні, повідомила у п'ятницю канцелярія Ердогана.

За даними турецького Управління зв'язку, під час телеконференції також було обговорено останні події в Україні.

Член НАТО Туреччина має тісні відносини як з Україною, так і з Росією і прагнула збалансувати відносини під час війни, відкидаючи західні санкції проти Москви, критикуючи російське вторгнення та постачаючи Києву бойові безпілотники.

Відносини Анкари з Росією складні: дві країни тісно співпрацюють у питаннях постачання енергоресурсів, але мають розбіжності щодо Сирії, Лівії та Азербайджану.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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