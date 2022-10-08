У Нідерландах заарештували чоловіка за підозрою у переправленні мікросхем до Росії

Чорний ринок приходить на допомогу підсанкційній бензоколонці

У Нідерландах заарештували чоловіка за підозрою у переправленні мікросхем до Росії
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У п'ятницю поліцейські Нідерландів, які займаються фінансовими злочинами, повідомили про арешт 55-річного чоловіка за підозрою в переправці до Росії комп'ютерних мікросхем, які можуть бути використані для військових цілей, зокрема під час виробництва зброї, повідомляє “Голос Америки”.

Чоловіка, чиє прізвище не повідомляється, звинувачують у порушенні національного закону про санкції.

Цей арешт став першим у Нідерландах, а може, і в Європі, відколи ЄС ввів санкції проти Росії за вторгнення та війну в Україні, включаючи заборону на експорт до цієї країни мікрочіпів.

У заяві прокуратури Нідерландів йдеться про те, що підозрюваний проживав на сході країни, і у нього вилучено докази, включаючи склад електроніки, банківську та фінансову документацію.

Розслідування цієї справи розпочалося після того, як банк, де підозрюваний мав рахунки, поінформував про свої підозри підрозділ фінансової розвідки прокуратури Нідерландів.

Слідчі також стверджують, що підозрюваний "свідомо вдавав", що товари, які він експортував, призначалися до використання не в Росії, а в іншій країні.

Чорного експортера затримали 30 вересня. Суд виніс ухвалу про утримання підозрюваного під вартою.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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