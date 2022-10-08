Білорусь може закликати 500 тисяч резервістів

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про те, що 500 тисяч військовозобов'язаних громадян можуть виставити на передову за потреби.

Міністр уточнив, що йдеться про підготовлений резерв.

За словами Хреніна, за останні 20 років у республіці пройшли мобілізаційні збори 130 тис. осіб.