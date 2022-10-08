Білорусь може закликати 500 тисяч резервістів

Міністр оборони країни розповів про оснащення армії.

Білорусь може закликати 500 тисяч резервістів
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про те, що 500 тисяч військовозобов'язаних громадян можуть виставити на передову за потреби.

Міністр уточнив, що йдеться про підготовлений резерв.

За словами Хреніна, за останні 20 років у республіці пройшли мобілізаційні збори 130 тис. осіб.

Міністр оборони повідомив, що на озброєння армії надійдуть системи ППО С-400, ракетні комплекси "Іскандер" та нові бойові безпілотні комплекси, повідомляє "Белта".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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