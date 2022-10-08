Макрон оголосив про створення фонду для закупівлі зброї для України

Франція веде переговори з Данією щодо поставок зброї Україні, інформує ZN.ua.

Макрон оголосив про створення фонду для закупівлі зброї для України
© Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що Франція створила фонд у розмірі 100 мільйонів євро (98 мільйонів доларів США) для прямої купівлі Україною зброї та інших матеріальних засобів, необхідних для війни проти вторгнення Росії.

"Ми створюємо цей спеціальний виділений фонд спочатку зі 100 мільйонами євро, щоб дозволити придбати обладнання, яке ми вже поставили, і яке ми продовжимо робити щодо озброєнь, тобто оборонних", - сказав Макрон після саміту ЄС у Празі.

Він додав, що ведуться переговори, зокрема з Данією, про постачання Україні більш високоточних артилерійських гармат CAESAR на додаток до 18-ти, які вона вже поставила.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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