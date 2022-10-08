Путін боїться, що якщо українці збудують своє майбутнє росіяни захочуть того ж – Харарі

На думку вченого, російський автократ воює за фантазії у своїй голові, інформує ZN.ua.

Путін боїться, що якщо українці збудують своє майбутнє росіяни захочуть того ж – Харарі
Харарі заявив, що Путін прагне повернути Україну у минуле
© YES (Yalta European Strategy)

Історик та футуролог Юваль Ной Харарі під час дискусії з Нілом Гейманом у рамках Львівського міжнародного BookForum заявив, що війна в Україні йде між минулим та майбутнім. І президента країни-агресора Владіміра Путіна лякає успіх України через те, що якщо українцям вдасться збудувати власне майбутнє, росіяни захочуть того ж.

«Мільйони людей ведуть боротьбу для того, щоби звільнитися від минулого. А з іншого боку бачимо когось, хто з усіх сил намагається затягнути їх у минуле. Путін веде війну заради історичних фантазій, які живуть у його голові, він не може відмовитися від минулого. Що найбільше його лякає – українці мають майбутнє, вони прагнуть жити в майбутньому і не хочуть жити в минулому», - заявив він.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Україна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – Офіс президентаУкраїна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – Офіс президента
Вихід з Лиману для РФ є серйозною тактичною і політичною невдачею — британська розвідкаВихід з Лиману для РФ є серйозною тактичною і політичною невдачею — британська розвідка
Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в УкраїніПольща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
Блок рекламы


Похожие новости
У ЗСУ попереджають, що росіяни можуть мститися за Кримський містУ ЗСУ попереджають, що росіяни можуть мститися за Кримський міст
Путін захотів "велику угоду" із Заходом щодо України: "Насправді є більш важлива проблема"Путін захотів "велику угоду" із Заходом щодо України: "Насправді є більш важлива проблема"
Росіяни могли доставити 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" у Білорусь – тероборонаРосіяни могли доставити 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" у Білорусь – тероборона
Ховали цілими сім'ями: у Лимані виявили чергову братську могилу українців, фотоХовали цілими сім'ями: у Лимані виявили чергову братську могилу українців, фото
З останнім днем народження: як Путіна "привітали" із 70-річчямЗ останнім днем народження: як Путіна "привітали" із 70-річчям
Ердоган та Путін обговорили припинення війни в УкраїніЕрдоган та Путін обговорили припинення війни в Україні
Неповага до українців: Нобелівський комітет оскандалився рішенням "примирити братні народи"Неповага до українців: Нобелівський комітет оскандалився рішенням "примирити братні народи"
"Настав час звалювати": Лукашенко подарував Путіну на 70-річчя дивний подарунок із натяком"Настав час звалювати": Лукашенко подарував Путіну на 70-річчя дивний подарунок із натяком
Один із представників найближчого оточення Путіна критикує його стратегію війни проти України — WPОдин із представників найближчого оточення Путіна критикує його стратегію війни проти України — WP
Як врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українцівЯк врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українців
Последние новости
Подгружаем последние новости