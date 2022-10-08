Путін боїться, що якщо українці збудують своє майбутнє росіяни захочуть того ж – Харарі

Історик та футуролог Юваль Ной Харарі під час дискусії з Нілом Гейманом у рамках Львівського міжнародного BookForum заявив, що війна в Україні йде між минулим та майбутнім. І президента країни-агресора Владіміра Путіна лякає успіх України через те, що якщо українцям вдасться збудувати власне майбутнє, росіяни захочуть того ж.

«Мільйони людей ведуть боротьбу для того, щоби звільнитися від минулого. А з іншого боку бачимо когось, хто з усіх сил намагається затягнути їх у минуле. Путін веде війну заради історичних фантазій, які живуть у його голові, він не може відмовитися від минулого. Що найбільше його лякає – українці мають майбутнє, вони прагнуть жити в майбутньому і не хочуть жити в минулому», - заявив він.