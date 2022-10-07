Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністерка Кая Каллас розповіла, що до нього ввійде, інформує ZN.ua.

Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Естонія готує додатковий пакет оборонної підтримки для України. Наступного тижня країна планує ухвалити рішення про його надання, повідомила прем'єр-міністерка Кая Каллас у Twitter.

За її словами, Естонія хоче передати нашій державі ще більше боєприпасів, а також зимове й індивідуальне спорядження для військових.

Крім цього, Каллас звернулася до учасників неформальної зустрічі лідерів Європейського Союзу у Празі, закликавши посилити допомогу Україні.

"Україна досягла просування на полі бою. Зараз ми всі маємо зробити більше для того, щоб вона змогла звільнити свої території", – наголосила прем'єрка Естонії.


Максим Царук, ZN.ua





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