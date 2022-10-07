Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Естонія готує додатковий пакет оборонної підтримки для України. Наступного тижня країна планує ухвалити рішення про його надання, повідомила прем'єр-міністерка Кая Каллас у Twitter .

За її словами, Естонія хоче передати нашій державі ще більше боєприпасів, а також зимове й індивідуальне спорядження для військових.

Крім цього, Каллас звернулася до учасників неформальної зустрічі лідерів Європейського Союзу у Празі, закликавши посилити допомогу Україні.

"Україна досягла просування на полі бою. Зараз ми всі маємо зробити більше для того, щоб вона змогла звільнити свої території", – наголосила прем'єрка Естонії.