Підтримка України має тривати, бо вона бореться за безпеку Європи – Петр Фіала

Необхідно вести переговори щодо подальшої підтримки України, “яка не може обійтися без нашої допомоги”.

Таку думку висловив журналістам прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала перед початком другого дня саміту Європейської політичної спільноти (European Political Community) у Празькому Граді, повідомляє forum24.cz .

"Підтримка України має продовжуватися, тому що вона бореться за безпеку Європи", - наголосив він.

За словами Фіали, військова та економічна допомога має продовжуватися. Євросоюз обіцяв виділити кошти на кредитування України, але не надав повну суму.

Ми повинні говорити про це", — сказав прем'єр-міністр Чеської Республіки журналістам після прибуття в Празький Град. — Ми повинні говорити про те, де перешкоди. Я вірю, що ми рухатимемося далі. Нам також потрібно поговорити про інші способи допомогти".

6 жовтня у Празі стартувала перша зустріч Європейського політичного співтовариства (European Political Community), метою якої є обговорення питань миру, економічного співробітництва, енергетики та клімату на континенті.

Нове об'єднання, у якому беруть участь 44 країни, планує проводити по дві зустрічі на рік. Наступну, за попередньою згодою, прийматиме Кишинів.