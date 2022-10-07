Підтримка України має тривати, бо вона бореться за безпеку Європи – Петр Фіала
Євросоюз обіцяв виділити кошти на кредитування України, але не надав повної суми, інформує
Необхідно вести переговори щодо подальшої підтримки України, “яка не може обійтися без нашої допомоги”.
Таку думку висловив журналістам прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала перед початком другого дня саміту Європейської політичної спільноти (European Political Community) у Празькому Граді,
"Підтримка України має продовжуватися, тому що вона бореться за безпеку Європи", - наголосив він.
За словами Фіали, військова та економічна допомога має продовжуватися. Євросоюз обіцяв виділити кошти на кредитування України, але не надав повну суму.
Ми повинні говорити про це", — сказав прем'єр-міністр Чеської Республіки журналістам після прибуття в Празький Град. — Ми повинні говорити про те, де перешкоди. Я вірю, що ми рухатимемося далі. Нам також потрібно поговорити про інші способи допомогти".
6 жовтня у Празі стартувала перша зустріч Європейського політичного співтовариства (European Political Community), метою якої є обговорення питань миру, економічного співробітництва, енергетики та клімату на континенті.
Нове об'єднання, у якому беруть участь 44 країни, планує проводити по дві зустрічі на рік. Наступну, за попередньою згодою, прийматиме Кишинів.