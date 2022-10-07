Борель просить ЄС визначитись із закупівлями зброї для України

На празькому саміті Європейського політичного співтовариства (European Political Community), який тривав у п'ятницю, голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель має намір просити лідерів держав-членів найближчим часом затвердити ще один спільний платіж за зброю для України, повідомляє forum24.cz.

Він також хоче отримати добро з політичних лідерів усіх двадцяти семи країн на навчання українських солдатів. За його словами, конкретні пропозиції можуть схвалити міністри закордонних справ уже в жовтні. Проте деякі країни ЄС вже беруть активну участь у підготовці українських військових разом із Великобританією.

6 жовтня у Празі стартувала перша зустріч Європейського політичного співтовариства (European Political Community), метою якої є обговорення питань миру, економічного співробітництва, енергетики та клімату на континенті.

Нове об'єднання, у якому беруть участь 44 країни, планує проводити по дві зустрічі на рік. Наступну, за попередньою згодою, прийматиме Кишинів.

Непформальні дискусії під час саміту ЄПС у Празі продовжились у п'ятницю.