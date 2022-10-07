Борель просить ЄС визначитись із закупівлями зброї для України

Він також хоче отримати добро політичних лідерів усіх двадцяти семи країн на навчання українських солдатів, інформує ZN.ua.

Борель просить ЄС визначитись із закупівлями зброї для України

На празькому саміті Європейського політичного співтовариства (European Political Community), який тривав у п'ятницю, голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель має намір просити лідерів держав-членів найближчим часом затвердити ще один спільний платіж за зброю для України, повідомляє forum24.cz.

Він також хоче отримати добро з політичних лідерів усіх двадцяти семи країн на навчання українських солдатів. За його словами, конкретні пропозиції можуть схвалити міністри закордонних справ уже в жовтні. Проте деякі країни ЄС вже беруть активну участь у підготовці українських військових разом із Великобританією.

6 жовтня у Празі стартувала перша зустріч Європейського політичного співтовариства (European Political Community), метою якої є обговорення питань миру, економічного співробітництва, енергетики та клімату на континенті.

Нове об'єднання, у якому беруть участь 44 країни, планує проводити по дві зустрічі на рік. Наступну, за попередньою згодою, прийматиме Кишинів.

Непформальні дискусії під час саміту ЄПС у Празі продовжились у п'ятницю.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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