ВР просить міжнародних партнерів створити трибунал щодо злочину агресії РФ

Такий трибунал дасть можливість судити вище політичне та військове керівництво Росії

ВР просить міжнародних партнерів створити трибунал щодо злочину агресії РФ
Рада просить міжнародне співтовариство створити суд для керівництва РФ
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Українські парламентарі 7 жовтня проголосували за постанову про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Підтримали постанову 283 депутати.

«За даними Офісу генерального прокурора, українські правоохоронці зареєстрували 37 706 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ і 16 779 злочинів проти національної безпеки», зазначають автори законопрєкту у пояснювальній записці.

За даними авторів звернення наразі вже є 626 підозрюваних – представників військово-політичного керівництва Росії, що потребують міжнародного розгляду та засудження.

«Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – це фундамент відновлення справедливості та убезпечення всього світу від подібної агресії у майбутньому, адже найімовірніше, Путін розпочне подібну агресію стосовно європейських країн", – наголосили народні депутати.

Автори зазначають, що злочин агресії є окремим міжнародним злочином, який за своєю природою відрізняється від воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.


Артем Руденко, ZN.ua





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