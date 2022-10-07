Неповага до українців: Нобелівський комітет оскандалився рішенням "примирити братні народи"

Україна і Росія, прапори

Розділена премія миру представникам України, Білорусії і росії - це зневага до нас. Бо є продовженням наративу про "братні народи".

Про це пише активіст Сергій Варламов:

"Нобелівська премія миру останні десятиліття - це сучасний Оскар. Дамо всім, щоб не ображались. Миру мир і інша ліва дурня.

Старі організації типу ООН, ОБСЕ, Нобелівка та інші - віджили своє.

Сьогодні вони не мають політичної ваги для вирішення складних конфліктів. Вони, здебільшого, не можуть навіть назвати речі своїми іменами.

Чим більше світові організації тягнуть з цими соціалістичними наративами - тим більше буде конфліктів і несправедливості у світі.

Бо якщо росіянина довго називати добрим і повторяти це - він від цього "харошим рускім" все одно не стане".

Також висловив свою думку радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter.

«У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова „мир“, якщо Нобелівську премію миру разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер"», — заявив він.


Алексей Ионов, politeka.net





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