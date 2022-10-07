Мобілізовані зникають безвісти і тисячами хочуть здатися в полон: несподівані подробиці

Мобілізовані зникають безвісти і тисячами хочуть здатися в полон: несподівані подробиці

Мобілізовані росіяни обривають телефони гарячої лінії, щоб дізнатися, як здатися в полон, коли вони потраплять на територію України.

Так, за словами спікера Служби безпеки України Артема Дехтяренка, гарячу лінію за зверненням російських військовослужбовців про здачу в полон України перевантажено через кількість дзвінків.

«Ця цифра зростає, і ми бачимо це за кількістю дзвінків, які надходять на номери гарячої лінії. Навіть самі рашисти роблять у себе в соцмережах публікації про те, що їм важко додзвонитися. Це відбувається через те, що кількість дзвінків значно збільшилась і просто лінія зайнята», - повідомив Дехтяренко.

Звертаючись до російських військових, Дехтяренко наголосив, що їм необхідно додзвонитися, бо таким чином вони зможуть зберегти своє життя та прискорити завершення цієї війни.

СБУ нагадує про нові номери гарячої лінії життя: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Зателефонувати можуть як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі.

Додамо, тим часом, українська розвідка оприлюднила нове аудіоперехоплення, в якому окупант розповідає своїй дружині, що у них 65 людей вже зникли безвісти.

"60 людей зникли безвісти… 65 із мобілізованих. Тільки-но приїхали і на другий день зникли", - повідомляє окупант.


Катерина Петренко, politeka.net





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