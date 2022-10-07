Як врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українців

Росія все частіше атакує українські міста іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 - у народі їх називають "мопедами", тому що звук двигуна цього безпілотника нагадує звук мопеда, що рухається. Українцям дали поради, як діяти у разі атаки дронами-камікадзе Shahed-136.

Їх опублікував у своєму Telegram-каналі голова Запорізької ОВ Олександр Старух, інформує Апостроф .

Що робити, якщо ворог атакує БПЛА:

Чуєте звук двигуна поряд – негайно прямуйте до укриття і залишайтеся там, доки мине небезпека.

Вибирайте місця далеко від військових та стратегічних об'єктів, адміністративних установ.

Якщо немає можливості сховатися, дотримуйтесь правил двох стін, які повинні відокремлювати вас від небезпеки.

Найкраще при можливій атаці — знаходитись у спеціально обладнаному укритті. Якщо такого поблизу немає, ховайтеся у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах.

Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці:

Знайдіть будь-який виступ, заглиблення у землі чи канаву. Укриттям на вулиці також може стати бетонна сміттєва урна або сходи.

Лягайте на землю і закрийте голову руками. Прийміть позу ембріона, розгорніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками і відкрийте рот.

Якщо знайшли приміщення, вибирайте місце в кутку та недалеко від виходу, щоб миттєво залишити будинок у разі влучання снаряда. Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу, оскільки існує загроза повторної атаки.

Якщо атака застала вас у транспорті, залишатися в ньому не можна - потрібно якнайшвидше вийти і відбігти подалі від дороги. Далі треба знайти якесь укриття.

Де небезпечно ховатися:

у під'їздах,

під арками,

на сходових майданчиках,

у підвалах панельних будинків,

біля автомобільної техніки, автозаправних станцій.

Намагайтеся також не ховатися за автомобілями чи кіосками: вони часто стають мішенями.