Новостей.COM ⇒
2022-10-07
Як врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українців
Росія все частіше атакує українські міста іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 - у народі їх називають "мопедами", тому що звук двигуна цього безпілотника нагадує звук мопеда, що рухається. Українцям дали поради, як діяти у разі атаки дронами-камікадзе Shahed-136.
Їх опублікував у своєму Telegram-каналі голова Запорізької ОВ Олександр Старух, інформує
Що робити, якщо ворог атакує БПЛА:
- Чуєте звук двигуна поряд – негайно прямуйте до укриття і залишайтеся там, доки мине небезпека.
- Вибирайте місця далеко від військових та стратегічних об'єктів, адміністративних установ.
- Якщо немає можливості сховатися, дотримуйтесь правил двох стін, які повинні відокремлювати вас від небезпеки.
- Найкраще при можливій атаці — знаходитись у спеціально обладнаному укритті. Якщо такого поблизу немає, ховайтеся у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах.
Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці:
- Знайдіть будь-який виступ, заглиблення у землі чи канаву. Укриттям на вулиці також може стати бетонна сміттєва урна або сходи.
- Лягайте на землю і закрийте голову руками. Прийміть позу ембріона, розгорніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками і відкрийте рот.
- Якщо знайшли приміщення, вибирайте місце в кутку та недалеко від виходу, щоб миттєво залишити будинок у разі влучання снаряда. Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу, оскільки існує загроза повторної атаки.
- Якщо атака застала вас у транспорті, залишатися в ньому не можна - потрібно якнайшвидше вийти і відбігти подалі від дороги. Далі треба знайти якесь укриття.
Де небезпечно ховатися:
- у під'їздах,
- під арками,
- на сходових майданчиках,
- у підвалах панельних будинків,
- біля автомобільної техніки, автозаправних станцій.
Намагайтеся також не ховатися за автомобілями чи кіосками: вони часто стають мішенями.
Олена Руденко, Апостроф