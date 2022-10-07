Як врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українців

Росія все частіше атакує українські міста іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 - у народі їх називають "мопедами", тому що звук двигуна цього безпілотника нагадує звук мопеда, що рухається. Українцям дали поради, як діяти у разі атаки дронами-камікадзе Shahed-136.

Їх опублікував у своєму Telegram-каналі голова Запорізької ОВ Олександр Старух, інформує Апостроф.

Що робити, якщо ворог атакує БПЛА:

  • Чуєте звук двигуна поряд – негайно прямуйте до укриття і залишайтеся там, доки мине небезпека.
  • Вибирайте місця далеко від військових та стратегічних об'єктів, адміністративних установ.
  • Якщо немає можливості сховатися, дотримуйтесь правил двох стін, які повинні відокремлювати вас від небезпеки.
  • Найкраще при можливій атаці — знаходитись у спеціально обладнаному укритті. Якщо такого поблизу немає, ховайтеся у підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах.

Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці:

  • Знайдіть будь-який виступ, заглиблення у землі чи канаву. Укриттям на вулиці також може стати бетонна сміттєва урна або сходи.
  • Лягайте на землю і закрийте голову руками. Прийміть позу ембріона, розгорніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками і відкрийте рот.
  • Якщо знайшли приміщення, вибирайте місце в кутку та недалеко від виходу, щоб миттєво залишити будинок у разі влучання снаряда. Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу, оскільки існує загроза повторної атаки.
  • Якщо атака застала вас у транспорті, залишатися в ньому не можна - потрібно якнайшвидше вийти і відбігти подалі від дороги. Далі треба знайти якесь укриття.

Де небезпечно ховатися:

  • у під'їздах,
  • під арками,
  • на сходових майданчиках,
  • у підвалах панельних будинків,
  • біля автомобільної техніки, автозаправних станцій.

Намагайтеся також не ховатися за автомобілями чи кіосками: вони часто стають мішенями.


Олена Руденко, Апостроф





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