Віримо в ЗСУ: МОН планує провести Всеукраїнську учнівську олімпіаду з біології у Херсонській області

Міністерство вже видало відповідний наказ.

Міністерство освіти і науки України видало наказ щодо проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у січні-лютому 2022-2023 років. У додатку до наказу йдеться, що олімпіаду з біології планують провести на Херсонщині, яку українські захисники наразі звільняють від російських загарбників.

«Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської військових адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти, забезпечити проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі - Всеукраїнські олімпіади) та Всеукраїнських учнівських турнірів (далі - Турніри) з дотриманням законодавства України в частині забезпечення заходів безпеки, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2», - йдеться в наказі, інформує ZN.ua.

Проведення олімпіад заплановане на такі строки:

І етап - у жовтні 2022 року;

II етап - у листопаді-грудні 2022 року;

IIІ етап - у січні-лютому 2023 року.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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