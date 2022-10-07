Готуються відступати: окупанти поспіхом знищують документи та вивозять обладнання

Російські війська готуються до наступу українських захисників та своєї втечі.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у Сватовому росіяни замінували об’єкти інфраструктури, а у Кадіївці знищують документи особливої важливості.

«Напевно, розуміючи про незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – перш за все, обладнання», - повідомив Гайдай.

Також повідомляється, що окупаційні органи влади в місті працюють в «урізаному» форматі. Заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

«Цікавий наказ отримала так звана «влада» у Кадіївці. Там зараз відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації», - розповів Гайдай.

Також, за його словами, ЗСУ зараз намагаються «продавити» Лиманський напрямок, звільняючи розташовані там населені пункти Луганщини.

Крім того, голова Луганщини зазначив, що, не захопивши Київ за три дні, кремль вирішив знищувати села та містечка на російській території.

«Так, нещодавно оголошена часткова мобілізація швидко поглинає невеличкі населені пункти віддалених регіонів, які залишаються без чоловіків. Призов відбувається методом облав, практично все населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати», - розповів Гайдай, додавши, що вже зовсім скоро мобілізовані повернуться додому «скоріш за все, у горизонтальному положенні».

Додамо, що тим часом в Мережі з’явилися кадри з Подільска Московської області, де на заводі "Зінгер" чоловікам вручили повістки

Поліцейські та ДПС під час рейду на підприємство не давали чоловікам покинути територію.