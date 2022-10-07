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2022-10-07
Прибули 500 злочинців: Генштаб про підсилення росіян у Донецькій області
Командирами новоприбулих підрозділів є колишні правоохоронці, інформує
© kurafire, flickr.com
Угруповання російської окупаційної армії в Донецькій області отримало підсилення із мобілізованих злочинців. Командуватимуть новини бійцями колишні правоохоронці. Про це
«За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців», – сказано у зведенні Генштабу.
Юлія Лавришин, ZN.ua