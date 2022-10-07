Прибули 500 злочинців: Генштаб про підсилення росіян у Донецькій області

Командирами новоприбулих підрозділів є колишні правоохоронці, інформує ZN.ua.

Прибули 500 злочинців: Генштаб про підсилення росіян у Донецькій області
© kurafire, flickr.com

Угруповання російської окупаційної армії в Донецькій області отримало підсилення із мобілізованих злочинців. Командуватимуть новини бійцями колишні правоохоронці. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні за 7 жовтня.

«За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців», – сказано у зведенні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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