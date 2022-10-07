ЗСУ тиснуть, росіяни готуються до оборони: ISW про ситуацію на Херсонщині

Українські підрозділи закріплюються на нещодавно звільнених територіях і продовжують блокувати логістику росіян на правому березі Дніпра, інформує ZN.ua.

ЗСУ тиснуть, росіяни готуються до оборони: ISW про ситуацію на Херсонщині
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Після нещодавнього успішного наступу на півночі Херсонської області, ЗСУ закріплюються на звільнених територіях продовжують блокувати логістику росіян. А росіяни тим часом готуються до нових атак та створюють оборонні позиції. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 жовтня.

«Російські війська ймовірно створюють оборонні позиції у верхній частині Херсонської області після провалу російської лінії на північному сході Херсона. Супутникові знімки, датовані 3 і 4 жовтня, показують лінії російських траншей і системи радіолокаційного захисту в районі Берислав – Нова Каковха, що свідчить про те, що російські війська відступають, щоб зміцнити оборонні позиції в центральній частині Херсонської області в умовах нещодавнього наступу України на північному сході Херсонської області», – сказано у звіті.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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