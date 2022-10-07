"Вже відомі факти загибелі": Маляр розповіла, як крім втечі росіяни рятуються від мобілізації

Анна Маляр

Потенційні призовники у Росії знаходять способи не їхати воювати в Україні.

З початку оголошеної путіним мобілізації росію залишили тисячі чоловіків призовного віку. А деякі для того, щоб "відкосити" від армії готові платити гроші. Про це розповіла заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляється у телеграм-каналі МО України.

За словами заступника міністра, деякі російські чоловіки вдаються до самокаліцтва, симулювали хвороби і навіть були готові отримати довідку про непридатність із психіатричних відділень лікарень. Крім того, виявилося, що російське міністерство оборони не здатне якісно організувати забезпечення мобілізованих усім необхідним, тому більшість спорядження вони купували власним коштом.

"Підготовка покликаних проводилася в дуже стислий термін або їх взагалі одразу з військкоматів направляли до районів проведення бойових дій. Вже відомі факти загибелі та потрапляння в полон цієї категорії російських військовослужбовців", - розповіла Маляр.

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Зазначимо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розповів, що з росії, починаючи з першого дня оголошення мобілізації, виїхало вдвічі більше громадян, ніж було мобілізовано. За словами Данилова, Україні відома кількість громадян російської федерації, які на сьогоднішній день покликані в рамках "часткової" мобілізації.

Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє державний проект "Хочу жити", в рамках якого російські військові можуть здатися в полон та врятувати свої життя. "Україна - цивілізована країна, де Женевські конвенції працюють щодо всіх громадян, радимо росіянам здаватися в полон на гарячу лінію", - додав він.

Олексій Данилов


Галина Струс, politeka.net





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