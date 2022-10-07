Канадська розвідка оцінила можливості РФ до відвоювання звільнених територій

Успіхи відбулися після тижнів послідовних ударів з метою зниження спроможностей російських сил і їхніх ліній постачання в цьому регіоні. Атаки ЗСУ успішно послабили боєздатність окупаційних військ, інформує ZN.ua.

Канадська розвідка оцінила можливості РФ до відвоювання звільнених територій

Українські війська досягли значних успіхів на північний схід від Херсона останніми днями. На окремих ділянках фронту російські сили відкинуті на понад 20 кілометрів. Канадська розвідка оцінює успіхи ЗСУ як такі, що можуть призвести до тривалої зміни з розстановкою воєнних сил у регіоні:

“Нинішні українські здобутки дуже ймовірно тривалі. Внаслідок виснаження і дуже обмежених можливостей щодо поповнення запасів, російським силам бракує засобів для того, щоб організувати контратаку”, – зазначають у відомстві. В аналізі розвідувального командування Збройних сил Канади також додають:

“Успіхи відбулися після тижнів послідовних ударів з метою зниження спроможностей російських сил і їхніх ліній постачання в цьому регіоні, які успішно послабили боєздатність окупаційних військ”.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Трофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідкаТрофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідка
На звільнених територіях Харківщини за місяць виявили тіла пів тисячі цивільнихНа звільнених територіях Харківщини за місяць виявили тіла пів тисячі цивільних
ЗСУ можуть заблокувати російську лінію постачання на дорозі Сватове-Креміна — британська розвідкаЗСУ можуть заблокувати російську лінію постачання на дорозі Сватове-Креміна — британська розвідка
Генасамблея ООН обговорить російську "анексію" територій в УкраїніГенасамблея ООН обговорить російську "анексію" територій в Україні
Зеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіяхЗеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіях
Зеленський офіційно визнав нікчемними укази Путіна про "незалежність" окупованих територій УкраїниЗеленський офіційно визнав нікчемними укази Путіна про "незалежність" окупованих територій України
За останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідкаЗа останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідка
Росія має значні проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням мобілізованого особового складу – британська розвідкаРосія має значні проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням мобілізованого особового складу – британська розвідка
У Держдумі за «приєднання нових територій» проголосувало депутатів більше, ніж було на засіданніУ Держдумі за «приєднання нових територій» проголосувало депутатів більше, ніж було на засіданні
МЗС Фінляндії викликало посла Росії через анексію українських територійМЗС Фінляндії викликало посла Росії через анексію українських територій
Последние новости
Подгружаем последние новости