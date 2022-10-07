Канадська розвідка оцінила можливості РФ до відвоювання звільнених територій

Українські війська досягли значних успіхів на північний схід від Херсона останніми днями. На окремих ділянках фронту російські сили відкинуті на понад 20 кілометрів. Канадська розвідка оцінює успіхи ЗСУ як такі, що можуть призвести до тривалої зміни з розстановкою воєнних сил у регіоні:

“Нинішні українські здобутки дуже ймовірно тривалі. Внаслідок виснаження і дуже обмежених можливостей щодо поповнення запасів, російським силам бракує засобів для того, щоб організувати контратаку”, – зазначають у відомстві. В аналізі розвідувального командування Збройних сил Канади також додають:

“Успіхи відбулися після тижнів послідовних ударів з метою зниження спроможностей російських сил і їхніх ліній постачання в цьому регіоні, які успішно послабили боєздатність окупаційних військ”.