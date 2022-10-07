Скільки тисяч росіян вже мобілізували і куди їх відправлять, нові дані: "Перша хвиля вся піде на…"

У російської армії спостерігаються великі проблеми із постачанням нових мобілізованих.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у традиційній бесіді з Марком Фейгіним.

За його словами, росія змогла відправити до навчальних центрів вже 92 тисячі людей.

"Перша хвиля вся піде на поповнення підрозділів, які вже є, які поповняться військовою технікою з ремонту, технікою, знятою зі зберігання. І там залишки кадрового ядра... до нього додадуть мобілізованих", — повідомив Арестович, як розвиватимуться події.

За словами представника ОП, в Міноборони росії повідомляють начальникам про серйозні проблеми з проведенням «часткової мобілізації» в регіонах. Зокрема, із постачанням озброєння та технікою.

При цьому існують сумніви щодо можливості формування в армії росії бойових з'єднань з нових мобілізованих. На думку Арестовича, навіть якщо росія мобілізує 17 мільйонів людей, це вже нічого не змінить.

«Це все буде тільки для внутрішнього російського порядку денного, пов'язаного з постановкою людей під контроль на численних полігонах, щоб на мітинги не ходили. І має головну мету – рішення соціальної бази протесту, тому що у військовому відношенні не вдається їх озброїти», - наголосив радник ОП.