У Генштабі не виключають, що РФ може збільшити інтенсивність ударів у день народження Путіна

Російському президенту виповнюється 70 років у п’ятницю, 7 жовтня, інформує ZN.ua.

У Генштабі не виключають, що РФ може збільшити інтенсивність ударів у день народження Путіна
© Офіційний сайт Кремля

Російські військові можуть посилити інтенсивність завдання ударів по території України 7 жовтня, у 70-й день народження президента РФ Владіміра Путіна. Таке припущення висловив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

Він відзначив одержимість ворога пам’ятними й сакральними датами та нагадав про масовані удари окупантів по нашій державі з усіх можливих видів озброєння на День Незалежності України. Тоді росіяни намагалися посіяти паніку серед населення й завдати максимальної шкоди цивільним та військовим об’єктам країни.

«Не виключається, звичайно, що противник буде намагатися все ж таке зробити й на день народження свого "вождя"», – заявив Громов.


Максим Царук, ZN.ua





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