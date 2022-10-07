У Генштабі не виключають, що РФ може збільшити інтенсивність ударів у день народження Путіна

Російські військові можуть посилити інтенсивність завдання ударів по території України 7 жовтня, у 70-й день народження президента РФ Владіміра Путіна. Таке припущення висловив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу .

Він відзначив одержимість ворога пам’ятними й сакральними датами та нагадав про масовані удари окупантів по нашій державі з усіх можливих видів озброєння на День Незалежності України. Тоді росіяни намагалися посіяти паніку серед населення й завдати максимальної шкоди цивільним та військовим об’єктам країни.

«Не виключається, звичайно, що противник буде намагатися все ж таке зробити й на день народження свого "вождя"», – заявив Громов.