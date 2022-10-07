Інститут вивчення війни скептично оцінив іранські дрони з погляду військової стратегії
На думку експертів ISW іранські безпілотники не стануть вирішальним козирем для росіян, як, наприклад, системи HIMARS для ЗСУ, інформує
Іранські безпілотники не зможуть стати серйозним аргументом на полі бою та змінити хід війни. Таку думку у своєму
«Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на хід війни», – йдеться у звіті ISW.
Аналітики інституту посилаються на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Олексія Громова, який під час брифінгу