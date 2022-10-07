Інститут вивчення війни скептично оцінив іранські дрони з погляду військової стратегії

Іранські безпілотники не зможуть стати серйозним аргументом на полі бою та змінити хід війни. Таку думку у своєму звіті за 6 жовтня висловили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на хід війни», – йдеться у звіті ISW.