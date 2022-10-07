Інститут вивчення війни скептично оцінив іранські дрони з погляду військової стратегії

На думку експертів ISW іранські безпілотники не стануть вирішальним козирем для росіян, як, наприклад, системи HIMARS для ЗСУ, інформує ZN.ua.

Інститут вивчення війни скептично оцінив іранські дрони з погляду військової стратегії
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Іранські безпілотники не зможуть стати серйозним аргументом на полі бою та змінити хід війни. Таку думку у своєму звіті за 6 жовтня висловили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на хід війни», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики інституту посилаються на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Олексія Громова, який під час брифінгу заявив, що російські війська застосували проти України загалом 86 іранських безпілотників Shahed-136, 60% з яких українські сили вже знищили.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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