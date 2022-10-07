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2022-10-07
На звільнених територіях Харківщини за місяць виявили тіла пів тисячі цивільних
Більшість – із ознаками насильницької смерті, зазначають в МВС, інформує
Стихійні цвинтарі на звільнених від росіян територіях – явище непоодиноке© Getty Images
Станом на сьогодні на звільнених з-під тимчасової російської окупації територіях Харківської області правоохоронці виявили тіла 530 цивільних. Левова частка із них мають ознаки насильницької смерті, повідомив в ефірі
Оксана Коваль, ZN.ua