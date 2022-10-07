На звільнених територіях Харківщини за місяць виявили тіла пів тисячі цивільних

Станом на сьогодні на звільнених з-під тимчасової російської окупації територіях Харківської області правоохоронці виявили тіла 530 цивільних. Левова частка із них мають ознаки насильницької смерті, повідомив в ефірі телемарафону заступник глави МВС Євген Єнін. Він уточнив, що ця статистика – починаючи від 7 вересня і станом на 6 жовтня.