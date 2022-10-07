На звільнених територіях Харківщини за місяць виявили тіла пів тисячі цивільних

Більшість – із ознаками насильницької смерті, зазначають в МВС, інформує ZN.ua.

На звільнених територіях Харківщини за місяць виявили тіла пів тисячі цивільних
Стихійні цвинтарі на звільнених від росіян територіях – явище непоодиноке
© Getty Images

Станом на сьогодні на звільнених з-під тимчасової російської окупації територіях Харківської області правоохоронці виявили тіла 530 цивільних. Левова частка із них мають ознаки насильницької смерті, повідомив в ефірі телемарафону заступник глави МВС Євген Єнін. Він уточнив, що ця статистика – починаючи від 7 вересня і станом на 6 жовтня.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Канадська розвідка оцінила можливості РФ до відвоювання звільнених територійКанадська розвідка оцінила можливості РФ до відвоювання звільнених територій
Зеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіяхЗеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіях
За останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідкаЗа останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідка
Ілон Маск пропонує визнати Крим російським і провести нові "вибори" на окупованих територіяхІлон Маск пропонує визнати Крим російським і провести нові "вибори" на окупованих територіях
Українські військові закріплюються на звільнених від окупантів територіях Херсонської областіУкраїнські військові закріплюються на звільнених від окупантів територіях Херсонської області
У Харківській області виявили обстріляну автомобільну колону: загинуло 20 людейУ Харківській області виявили обстріляну автомобільну колону: загинуло 20 людей
ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі російських військових та приземлили ворожий гелікоптерЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі російських військових та приземлили ворожий гелікоптер
Україна повернула з окупованих територій тіла ще 564 захисниківУкраїна повернула з окупованих територій тіла ще 564 захисників
Окупанти продовжили терор на Дніпропетровщині: через обстріл тисячі громадян залишилися без світла, фотоОкупанти продовжили терор на Дніпропетровщині: через обстріл тисячі громадян залишилися без світла, фото
Сотні дзвінків щодня: у ЗСУ розповіли, скільки росіян уже виявили бажання здатися в полонСотні дзвінків щодня: у ЗСУ розповіли, скільки росіян уже виявили бажання здатися в полон
Последние новости
Подгружаем последние новости