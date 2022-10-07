Князєв щодо суддів ВСУ: потрібно виявити людей, які потенційно можуть працювати не на Україну

Після скандалу із наявністю російського громадянства у Богдана Львова, тепер уже колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України (ВСУ) голова ВСУ Всеволод Князєв звернувся до СБУ з проханням провести аналогічну перевірку щодо всіх суддів Верховного Суду. Про це він заявив в інтерв’ю виданню « Цензор.НЕТ ».

Всеволод Князєв наголосив, що у разі, якщо в когось з них виявлять російський паспорт, його рішення буде аналогічне з рішенням щодо Львова – відрахування зі штату Верховного Суду.

«З власної ініціативи я звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити всіх суддів Верховного Суду на наявність російського громадянства. І якщо такі факти підтвердяться і щодо інших осіб, моє рішення щодо них буде таким самим», – сказав Князєв.