Макрон обіцяє Україні ще більше військової техніки
Президент Франції пообіцяв підсилити ЗСУ гаубицями Caesar, інформує
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни надішлють Україні більше військової техніки для протидії Росії, в тому числі більше французьких гаубиць типу Caesar. Про це він сказав під час пресконференції на саміті Європейського політичного співтовариства (European Political Community) у Празі.
«Ми справді працюємо над кількома запитами з кількома членами ЄС, у тому числі над новими Caesar», — повідомив Макрон.
Наприкінці минулого тижня повідомлялось, що Франція може відправити в Україну ще від шести до 12 самохідних артилерійських установок Caesar, скасувавши їх постачання в Данію.
Крім того, Франція готується передати Збройним силам України 20 сучасних бронетранспортерів Bastion виробника Arquus.
Напередодні саміту у Празі глава Європарламенту Роберта Мецола заявила, що передасть лідерам ЄС послання про те, що Євросоюз має поставити танки в Україну та прискорити процедуру приєднання країни до блоку.