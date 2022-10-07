Макрон обіцяє Україні ще більше військової техніки

Президент Франції пообіцяв підсилити ЗСУ гаубицями Caesar, інформує ZN.ua.

Макрон обіцяє Україні ще більше військової техніки
© Ukrainian military pages

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни надішлють Україні більше військової техніки для протидії Росії, в тому числі більше французьких гаубиць типу Caesar. Про це він сказав під час пресконференції на саміті Європейського політичного співтовариства (European Political Community) у Празі.

«Ми справді працюємо над кількома запитами з кількома членами ЄС, у тому числі над новими Caesar», — повідомив Макрон.

Наприкінці минулого тижня повідомлялось, що Франція може відправити в Україну ще від шести до 12 самохідних артилерійських установок Caesar, скасувавши їх постачання в Данію.

Крім того, Франція готується передати Збройним силам України 20 сучасних бронетранспортерів Bastion виробника Arquus.

Напередодні саміту у Празі глава Європарламенту Роберта Мецола заявила, що передасть лідерам ЄС послання про те, що Євросоюз має поставити танки в Україну та прискорити процедуру приєднання країни до блоку.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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