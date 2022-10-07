Комітет ВР підтримав призначення ексголови “Ощадбанку” новим керівником НБУ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати кандидатуру колишнього керівника “Ощадбанку” Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України, внесену на розгляд президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомили голова комітету Данило Гетманцев та його перший заступник Ярослав Железняк у Telegram .

За даними останнього, за призначення Пишного керівником НБУ проголосували 19 народних депутатів, а один утримався. Тепер це рішення має затвердити сесійна зала ВР.