"Це не випадкове влучання": зросла кількість жертв обстрілу багатоповерхівок у центрі Запоріжжя

На превеликий жаль кількість жертв терористичного обстрілу центра міста Запоріжжя збільшилась.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Підтверджено загибель 7 мешканців обласного центру, ще мінімум 5 осіб вважаються зниклими безвісти. Наразі продовжується розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих», - повідомив Старух.

«Обстріл ракетами С-300 - справжній терористичний акт, адже це не випадкове влучання, а серія ракет націлена на багатоповерхівки. Поблизу з місцем влучання немає а ні військових, а ні важливих об’єктів, лише цивільні будівлі та багатоквартирні будинки», - повідомив Старух, додавши, що жахливо визнавати, але обласний центр став такою ж мішенню як Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ та Комишуваха.

Евакуація людей з міста продовжується, за минулу добу виїхало 183 людини.