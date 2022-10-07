У Кремлі «звинуватили» Зеленського у «розпалюванні світової війни»

Заклик президента України Володимира Зеленського до країн НАТО завдати превентивного удару по Росії, щоб унеможливити застосування нею ядерною зброї є «пропозицією до початку світової війни», заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков.

Пєсков закликав «усі країни світу звернути увагу» на слова президента України. «На ці висловлювання мають звернути увагу усі країни світу, особливо США, Велика Британія та члени Євросоюзу», - стверджує він.

Коментуючи сказане Зеленським, Пєсков заявив, що «відповідальність за його слова несуть Вашингтон і Лондон», які нібито «фактично керують діяльністю Києва».