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2022-10-07
У Кремлі «звинуватили» Зеленського у «розпалюванні світової війни»
Президент України закликав НАТО завдати превентивного удару та посилити тиск на ядерного шантажиста, інформує
© Офіційний сайт Кремля
Заклик президента України Володимира Зеленського до країн НАТО завдати превентивного удару по Росії, щоб унеможливити застосування нею ядерною зброї є «пропозицією до початку світової війни», заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков.
Пєсков закликав «усі країни світу звернути увагу» на слова президента України. «На ці висловлювання мають звернути увагу усі країни світу, особливо США, Велика Британія та члени Євросоюзу», -
Коментуючи сказане Зеленським, Пєсков заявив, що «відповідальність за його слова несуть Вашингтон і Лондон», які нібито «фактично керують діяльністю Києва».
Ольга Чекіс, ZN.ua