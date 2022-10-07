У Кремлі «звинуватили» Зеленського у «розпалюванні світової війни»

Президент України закликав НАТО завдати превентивного удару та посилити тиск на ядерного шантажиста, інформує ZN.ua.

У Кремлі «звинуватили» Зеленського у «розпалюванні світової війни»
© Офіційний сайт Кремля

Заклик президента України Володимира Зеленського до країн НАТО завдати превентивного удару по Росії, щоб унеможливити застосування нею ядерною зброї є «пропозицією до початку світової війни», заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков.

Пєсков закликав «усі країни світу звернути увагу» на слова президента України. «На ці висловлювання мають звернути увагу усі країни світу, особливо США, Велика Британія та члени Євросоюзу», - стверджує він.

Коментуючи сказане Зеленським, Пєсков заявив, що «відповідальність за його слова несуть Вашингтон і Лондон», які нібито «фактично керують діяльністю Києва».


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
У Кремлі відреагували на офіційну відмову України від перемовин з ПутінимУ Кремлі відреагували на офіційну відмову України від перемовин з Путіним
Путіна чекає фіаско: в ГУР розповіли про "кремлівські еліти", які відмежовуються від диктатораПутіна чекає фіаско: в ГУР розповіли про "кремлівські еліти", які відмежовуються від диктатора
У Кремлі прокоментували заявку України на членство в НАТОУ Кремлі прокоментували заявку України на членство в НАТО
Папа Римський вперше звернувся до Путіна та ЗеленськогоПапа Римський вперше звернувся до Путіна та Зеленського
Заява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICOЗаява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICO
Блінкен назвав кремлівські "референдуми" виставою для анексіїБлінкен назвав кремлівські "референдуми" виставою для анексії
«Весь світ платить ціну війни»: Ердоган постарається вмовити Зеленського та Путіна на переговори – МЗС Туреччини«Весь світ платить ціну війни»: Ердоган постарається вмовити Зеленського та Путіна на переговори – МЗС Туреччини
В Зеленського заявили, що системи NASAMS ще не прибули в УкраїнуВ Зеленського заявили, що системи NASAMS ще не прибули в Україну
TIME помістив Залужного на обкладинку: «Наша перемога лише дасть час для підготовки до нової війни»TIME помістив Залужного на обкладинку: «Наша перемога лише дасть час для підготовки до нової війни»
Наказ про мобілізацію свідчить про те, що в Кремлі паніка — РюттеНаказ про мобілізацію свідчить про те, що в Кремлі паніка — Рютте
Последние новости
Подгружаем последние новости