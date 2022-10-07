Європарламент закликав до збільшення воєнної допомоги Україні

Євродепутати закликають до масштабного збільшення військової допомоги Україні. Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції , підтриманій переважною більшістю голосів.

У резолюції депутати також наголошують на тому, що результати проведених під дулами автоматів фіктивних референдумів, здійснених для анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей не можуть вважатися дійсними, відтак країна-агресорка мусить зазнати більш жорсткого санкційного тиску.

«Вітаючи мужність українського народу, який захищає свою країну та європейські цінності», депутати Європарламенту закликають країни-члени ЄС та інші країни, які підтримують Україну, значно збільшити свою військову допомогу, особливо в сферах, яких потребує український уряд, інформує ZN.ua .

«Держави-члени, які «вагаються», мають надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги, яка допоможе завершити війну», — йдеться у документі.

Євродепутати також підкреслили, що погрози Росії застосувати ядерну зброю є безвідповідальними та небезпечними, проте не стримають Європейський Союз від подальшої допомоги Україні в самообороні.

З огляду на вибухи на трубопроводах Nord Stream, у Європарламенті дійшли згоди щодо необхідності посилити захист європейської критичної інфраструктури.

«Вибухи показують, наскільки небезпечною була політика збільшення залежності від російського викопного палива і що енергетична зброя була виведена на новий рівень», — йдеться у резолюції разом із закликом до пріоритетності захисту європейської критичної інфраструктури та підвищення її стійкості проти зовнішніх атак.