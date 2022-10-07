Війна в Україні матиме продовження в Африці та Азії, це лише початок, - Аурагх Рамдан

Війна в Україні матиме продовження в Африці та Азії, це лише початок, - Аурагх Рамдан

Експерт з міжнародних питань Аурагх Рамдан повідомив, що за місяць росія збирається провести навчання в Алжирі, і заявив, що війна в Україні пошириться і на інші країни.

Про це він розповів у програмі «Культ особистості».

За словами гостя програми, Алжир насправді має величезний військовий потенціал та озброєння у великих кількостях. Зокрема, зазначає він, це до 10 мільярдів щорічно, це серйозна сума, Україна зараз перебуває в таких же майже межах, трохи більше, але тут триває війна, а в Алжирі мир.

«І в цьому плані фактично Алжир стає військовою базою для росії. Будуть, до речі, військові навчання у листопаді, за місяць фактично. Чисто офіційно це антитерористична операція, це буде на кордоні з Марокко», – повідомляє Аурагх Рамдан.

З іншого боку, констатує він, Марокко також фактично є військовою базою, але для НАТО. Зокрема, зазначає експерт, це Гібралтар, це Великобританія, там чергують НАТОвські підводні човни, а росія має свої підводні човни в Алжирі.

«Тому ці військові навчання, які зараз будуть у нас (ред. – в Алжирі), це своєрідна репетиція чи імітація майбутніх війн. Війна в Україні матиме продовження в Африці та Азії, це лише початок», - розмірковує Аурагх Рамдан.


user, politeka.net





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