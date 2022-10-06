Гендиректор МАГАТЕ вважає ЗАЕС українською і говорить про тиск на персонал станції

Рафаель Гроссі відвідав Київ і вирушає до Москви.

Гендиректор МАГАТЕ вважає ЗАЕС українською і говорить про тиск на персонал станції

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гроссі впевнений, що попри підписання оголошення окупантів про перехід Запорізької атомної електростанції під контроль РФ, станція є українською. Про це він заявив під час пресконференції, перебуваючи в Києві.

За його словами, основним завданням місії агенції є запобігання ядерним інцидентам.

«Наша робота — стежити за ядерною безпекою та дбати про безпеку персоналу», — наголосив він.

Водночас, він додав, що наразі ситуація на ЗАЕС залишається небезпечною через замінування периметру, а персонал станції перебуває під значним тиском.

Гроссі назвав проведену з президентом України Володимиром Зеленським розмову «дуже конструктивним та всебічним обговоренням» і висловив сподівання, що під час поїздки до Мокви йому вдасться провести плідні перемовини.

«Я маю намір провести позитивні дискусії. Я не вважаю це неможливим», — сказав він.

Гендиректор МАГАТЕ також повідомив, що кількість представників місії агенції на окупованій ЗАЕС зросте до чотирьох осіб.

Як повідомлялось, представники російського «Росатому» почали шантажувати працівників Запорізької АЕС, погрожуючи їм звільненням у разі відмови працювати на «нового власника» станції.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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