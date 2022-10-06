ЗСУ вразили кілька російських ЗРК і засобів артилерії та два склади боєприпасів – Генштаб

Протягом четверга, 6 жовтня, українські військовослужбовці завдали ударів по майже 40 місцях розташування особового складу, озброєння й техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

Зокрема, наша авіація вразила один ворожий опорний пункт, п’ять зенітних ракетних комплексів і п’ять районів концентрації зброї та бойової техніки армії РФ .

Ракетні і артилерійські підрозділи ЗСУ накрили вогнем ще 19 районів зосередження солдатів, озброєння і техніки противника. Ударів також зазнали два російські склади з боєприпасами та шість засобів артилерій.

Крім цього, українська протиповітряна оборона приземлила п’ять безпілотників загарбників, три з яких – іранського виробництва. Йдеться про два Shahed-136 і один Mohajer-6.

На землі наші воїни відбили атаки агресора в районах Соледара, Бахмутського, Яковлівки, Одрадівки, Зайцевого, Бахмута, Красногорівки, Побєди, Водяного й Любомирівки.