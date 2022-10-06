Окупанти підірвали дамбу та підтопили селище в Донецькій області – Генштаб

Війська РФ далі використовують тактику спаленої землі: масово мінують інфраструктурні об’єкти та знищують архіви, інформує ZN.ua.

Окупанти підірвали дамбу та підтопили селище в Донецькій області – Генштаб
Фото ілюстративне
© Getty Images

Російські загарбники продовжують застосовувати тактику випаленої землі у війні проти України. Зокрема, вони підірвали дамбу й спричинили підтоплення селища Райгородок у ході чергового хаотичного відступу на території Донецької області. про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Крім цього, військові РФ вдаються до такої тактики і на тимчасово окупованих територіях України. У місті Кадіївка Донецької області ворог масово знищує архіви й копії документів, особливо з історією окупації. У Сватовому на Луганщині росіяни вже замінували головні об'єкти інфраструктури, споруди й території.

Окупаційні війська не припиняють атакувати Україну з повітря. За добу вони завдали шість ракетних і сім авіаційних ударів, здійснили більше 23 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У результаті цього постраждали об’єкти й мирні жителі понад 25 наших населених пунктів, у тому числі Запоріжжя, Шепетівки, Сіверська, Білогорівки, Ольгівського й Гоптівки.


Максим Царук, ZN.ua





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