Звільнення Херсонщини: у ЗСУ повідомили, скільки території повернулося під контроль України

прапор України, ЗСУ, контрнаступ

Внаслідок контрнаступу українські військові звільнили більше чотирьох сотень квадратних кілометрів Херсонської області.

Про це заявила сьогодні в ході брифінгу керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів”, – сказала Гуменюк.

ЗСУ, танк, контрнаступ

Напрямки, на яких ЗСУ звільнили таку площу, представниця українського війська не назвала. Однак додала, що лише в Бериславському районі Херсонської області ЗСУ звільнили від російських окупантів вже 11 населених пунктів.


Алексей Ионов, politeka.net





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