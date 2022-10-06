Новостей.COM ⇒
2022-10-06
Звільнення Херсонщини: у ЗСУ повідомили, скільки території повернулося під контроль України
Внаслідок контрнаступу українські військові звільнили більше чотирьох сотень квадратних кілометрів Херсонської області.
Про це заявила сьогодні в ході брифінгу керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
“Вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів”, – сказала Гуменюк.
Напрямки, на яких ЗСУ звільнили таку площу, представниця українського війська не назвала. Однак додала, що лише в Бериславському районі Херсонської області ЗСУ звільнили від російських окупантів вже 11 населених пунктів.
Алексей Ионов, politeka.net