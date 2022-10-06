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2022-10-06
"Я в окопі сиджу і плачу": окупант крізь сльози поскаржився дружині на оточення ЗСУ
Чергове перехоплення українською воєнною розвідкою розмови російського окупанта з дружиною свідчить про повний відчай, який зараз панує у військових підрозділах рашистів.
Рашист крізь сльози розповідає дружині, що хоч він і йшов на фронт медиком, зараз змушений зі всіма сидіти в окопі. А також про те, що їхній підрозділ, у якому налічується 500 осіб, оточують українські війська.
"Нас наче в оточення беруть.
-Та вас там багато народу? Я ж не знаю, що питати.
-Може щонайбільше 500.
-Капець, ви виходить у самій ж*пі.
-Можливо встигне звалити кудись. Начебто медиком сюди відправили, а за ідеєю я зовсім не медик. З усіма в окопі сиджу, плачу".
Алексей Ионов, politeka.net