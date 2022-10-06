У Франції платитимуть по 150 євро за прийом українських біженців

Французьким сім'ям, які приймають у себе українських біженців, держава почне виділяти по 150 євро на місяць. Виплати передбачені за біженців, які мешкають у країні не менше 90 днів, починаючи з 1 квітня.

Таким чином, до 31 грудня 2022 року французька влада планує профінансувати проживання від 5000 до 12 000 українських сімей.

Гроші зможуть отримати французи, які з власної ініціативи візьмуть до себе додому людей із України. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили прийом біженців із державою.

За словами прем’єр-міністра Франції Елізабет Борн, гроші за розміщення українських біженців почнуть виплачувати з кінця листопада.

Українці у Франції можуть набути статусу тимчасового захисту на 6 місяців. Це дає їм право проживати у країні, працевлаштовуватися, навчатися, користуватися медичними послугами.

Через півроку біженці мають оновити свій статус у Франції, пройшовши процедуру перереєстрації. Це дозволить українцям і надалі користуватися всіма правами у цій країні. Щоб продовжити посвідку на проживання, біженці повинні звернутися до місцевої префектури за місцем проживання. Запит необхідно подати у строк від трьох тижнів до трьох днів до закінчення 6-місячного терміну проживання у країні.

Нагадаємо, на яку фінансову допомогу можуть розраховувати українські біженці у Грузії.