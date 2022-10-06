The Guardian: Україна відвоювала територію і підтримку, але Росія буде далі випробовувати сміливість Заходу

Розмови про ядерну війну можуть бути перебільшеними, але у Москви все ще є інші важелі для тиску на західні уряди, інформує ZN.ua.

The Guardian: Україна відвоювала територію і підтримку, але Росія буде далі випробовувати сміливість Заходу
© Getty Images

Визволення кожної людини з дикунської російської окупації - це перемога для України. Але це також надзвичайно важливо і для тих, хто за межами українських кордонів. Вигнання російських сил посилає життєво важливий сигнал Москві, Вашингтону і Брюсселю.

А український наступ має значно ширший вплив і значення, ніж короткостроковий тактичний успіх, - пише в статті для The Guardian експерт з питань Росії і Євразії в організації Chatham House Кір Джайлз.

По-перше, осінній наступ України загалом - це чітка демонстрація для західних друзів Києва, що війна не статична. На початку року страх перед тим, що ситуація зайде в затяжний глухий кут, спровокував вагання і сумніви щодо здатності України і її союзників зберегти свій курс. Тепер українська армія прибрала всі сумніви, взявши ініціативу в свої руки і вистоявши у війні значно довше, ніж зовнішні спостерігачі сподівалися. Це лише зміцнить рішучість Заходу в твердій підтримці Києва. Також наступ вибив землю з-під ніг усіх, хто наполегливо стверджував, що Україна повинна «піти на поступки» Росії, щоб покінчити з кровопролиттям. Пропоновані поступки часто важко було відрізнити від капітуляції.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський: Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія і саме в Україні треба її перемогтиЗеленський: Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія і саме в Україні треба її перемогти
"Давайте разом знищувати Захід та США": росіяни спробували змусити полонених перейти на їхній бік"Давайте разом знищувати Захід та США": росіяни спробували змусити полонених перейти на їхній бік
Без їжі і з клопами: росЗМІ розповіли, в яких умовах мобілізовані росіяни очікують відправки на фронтБез їжі і з клопами: росЗМІ розповіли, в яких умовах мобілізовані росіяни очікують відправки на фронт
Росія знову запропонувала Україні переговори на "своїх" умовах: що відомоРосія знову запропонувала Україні переговори на "своїх" умовах: що відомо
"Давайте домовлятися": росія просять Україну терміново сісти за стіл переговорів"Давайте домовлятися": росія просять Україну терміново сісти за стіл переговорів
Росіяни намагались завербувати полонених бійців «Азову»Росіяни намагались завербувати полонених бійців «Азову»
Україна розширює географію партнерів: Кулеба поїхав у турне по Африці і є перші результатиУкраїна розширює географію партнерів: Кулеба поїхав у турне по Африці і є перші результати
The Telegraph: В США вважають, що Україна здатна визволити КримThe Telegraph: В США вважають, що Україна здатна визволити Крим
Росія депортувала понад 1 млн 600 тисяч українців — ЗеленськийРосія депортувала понад 1 млн 600 тисяч українців — Зеленський
Росія затягує початок розгляду справи про геноцид щодо українцівРосія затягує початок розгляду справи про геноцид щодо українців
Последние новости
Подгружаем последние новости