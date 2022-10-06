The Guardian: Україна відвоювала територію і підтримку, але Росія буде далі випробовувати сміливість Заходу

Визволення кожної людини з дикунської російської окупації - це перемога для України. Але це також надзвичайно важливо і для тих, хто за межами українських кордонів. Вигнання російських сил посилає життєво важливий сигнал Москві, Вашингтону і Брюсселю.

А український наступ має значно ширший вплив і значення, ніж короткостроковий тактичний успіх, - пише в статті для The Guardian експерт з питань Росії і Євразії в організації Chatham House Кір Джайлз.

По-перше, осінній наступ України загалом - це чітка демонстрація для західних друзів Києва, що війна не статична. На початку року страх перед тим, що ситуація зайде в затяжний глухий кут, спровокував вагання і сумніви щодо здатності України і її союзників зберегти свій курс. Тепер українська армія прибрала всі сумніви, взявши ініціативу в свої руки і вистоявши у війні значно довше, ніж зовнішні спостерігачі сподівалися. Це лише зміцнить рішучість Заходу в твердій підтримці Києва. Також наступ вибив землю з-під ніг усіх, хто наполегливо стверджував, що Україна повинна «піти на поступки» Росії, щоб покінчити з кровопролиттям. Пропоновані поступки часто важко було відрізнити від капітуляції.