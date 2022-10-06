Група військових росії втекла з армії, викравши зброю: окупанти підняли тривогу

Група російських військових втекла з військової частини козачого загону «Дон», розташованої в анексованому Херсоні — вони оголошені в розшук.

Як передає Meduza , про це повідомляє голова фонду «Русь сидящая» Ольга Романова.

Згідно з фотоорієнтуванням, з частини втекли 13 військовослужбовців. З собою вони взяли зброю, боєприпаси та викрали два автомобілі Міноборони росії.

З орієнтування випливає, що щонайменше троє тих, хто втік з військової частини до участі у війні, проживали в Москві.

«При встановленні осіб та їх затриманні дотримуватись крайньої обережності, озброєні автоматичною зброєю, пістолетами, підствольним гранатометом, пострілами до нього та ручними гранатами. Вкрай небезпечні, мають бойовий та оперативний досвід, підозрюються у серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області», — йдеться в орієнтуванні.

За останніми даними, військовослужбовці поїхали із Херсона до Криму. На острів вони в'їхали вже на чотирьох автомобілях. Наразі їхнє місцезнаходження невідоме.

«Кримінники, що пішли на війну, очікувано озброїлися, сколотили банду і поїхали на гастролі. З автоматами та гранатометами на автомобілях, що належать Міноборони рф», — прокоментував ситуацію голова «Агори» Павло Чиков.