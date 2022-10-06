Зеленський: Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія і саме в Україні треба її перемогти
Європейська політична спільнота має реальну нагоду стати спільнотою світу, інформує
Європейська політична спільнота має реальну нагоду стати європейською спільнотою світу.
"Наші позиції зараз досить сильні, щоб спрямувати всю можливу міць Європи на завершення війни та гарантування довгострокового миру – для України, Європи, світу", - підбив він.
За словами зеленського, Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія. І саме в Україні треба її перемогти.
"За 225 днів повномасштабної війни ми вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. А тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формулу війни було повністю заблоковано, а формулу миру – повністю реалізовано", — закликав президент України
"Тож зробимо це! Нехай сьогоднішній день стане початковою точкою. Точкою, від якої Європа та весь вільний світ пройдуть у гарантований світ для всіх нас. Це можливо", - наголосив український президент.
6 жовтня у Празі відкрився настановний саміт Європейського політичного співтовариства, покликаного об'єднати всі країни Європи, у тому числі й ті, що не входять до ЄС. На саміт прибули лідери 44 держав.
Україну представляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.