Зеленський: Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія і саме в Україні треба її перемогти

Європейська політична спільнота має реальну нагоду стати спільнотою світу, інформує ZN.ua.

Зеленський: Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія і саме в Україні треба її перемогти

Європейська політична спільнота має реальну нагоду стати європейською спільнотою світу.

Про це заявив, виступаючи з відеозв'язку на саміті Європейського політичного співтовариства (European Political Community) у Празі, президент України Володимир Зеленський.

"Наші позиції зараз досить сильні, щоб спрямувати всю можливу міць Європи на завершення війни та гарантування довгострокового миру – для України, Європи, світу", - підбив він.

За словами зеленського, Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія. І саме в Україні треба її перемогти.

"За 225 днів повномасштабної війни ми вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. А тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формулу війни було повністю заблоковано, а формулу миру – повністю реалізовано", — закликав президент України

"Тож зробимо це! Нехай сьогоднішній день стане початковою точкою. Точкою, від якої Європа та весь вільний світ пройдуть у гарантований світ для всіх нас. Це можливо", - наголосив український президент.

6 жовтня у Празі відкрився настановний саміт Європейського політичного співтовариства, покликаного об'єднати всі країни Європи, у тому числі й ті, що не входять до ЄС. На саміт прибули лідери 44 держав.

Україну представляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогуПосол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогу
The Guardian: Україна відвоювала територію і підтримку, але Росія буде далі випробовувати сміливість ЗаходуThe Guardian: Україна відвоювала територію і підтримку, але Росія буде далі випробовувати сміливість Заходу
"Давайте разом знищувати Захід та США": росіяни спробували змусити полонених перейти на їхній бік"Давайте разом знищувати Захід та США": росіяни спробували змусити полонених перейти на їхній бік
Без їжі і з клопами: росЗМІ розповіли, в яких умовах мобілізовані росіяни очікують відправки на фронтБез їжі і з клопами: росЗМІ розповіли, в яких умовах мобілізовані росіяни очікують відправки на фронт
Росія знову запропонувала Україні переговори на "своїх" умовах: що відомоРосія знову запропонувала Україні переговори на "своїх" умовах: що відомо
"Давайте домовлятися": росія просять Україну терміново сісти за стіл переговорів"Давайте домовлятися": росія просять Україну терміново сісти за стіл переговорів
Росіяни намагались завербувати полонених бійців «Азову»Росіяни намагались завербувати полонених бійців «Азову»
Україна розширює географію партнерів: Кулеба поїхав у турне по Африці і є перші результатиУкраїна розширює географію партнерів: Кулеба поїхав у турне по Африці і є перші результати
Жінку засудили за спробу продати гуманітарку, але вона вийшла на волю: деталі рішенняЖінку засудили за спробу продати гуманітарку, але вона вийшла на волю: деталі рішення
Дерев’яні калаші та учбові гранати: Дмитро Комаров показав, що знайшов на залишених позиціях РФДерев’яні калаші та учбові гранати: Дмитро Комаров показав, що знайшов на залишених позиціях РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости