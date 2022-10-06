Зеленський: Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія і саме в Україні треба її перемогти

Європейська політична спільнота має реальну нагоду стати європейською спільнотою світу.

Про це заявив , виступаючи з відеозв'язку на саміті Європейського політичного співтовариства (European Political Community) у Празі, президент України Володимир Зеленський.

"Наші позиції зараз досить сильні, щоб спрямувати всю можливу міць Європи на завершення війни та гарантування довгострокового миру – для України, Європи, світу", - підбив він.

За словами зеленського, Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія. І саме в Україні треба її перемогти.

"За 225 днів повномасштабної війни ми вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. А тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формулу війни було повністю заблоковано, а формулу миру – повністю реалізовано", — закликав президент України



"Тож зробимо це! Нехай сьогоднішній день стане початковою точкою. Точкою, від якої Європа та весь вільний світ пройдуть у гарантований світ для всіх нас. Це можливо", - наголосив український президент.

6 жовтня у Празі відкрився настановний саміт Європейського політичного співтовариства, покликаного об'єднати всі країни Європи, у тому числі й ті, що не входять до ЄС. На саміт прибули лідери 44 держав.

Україну представляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.