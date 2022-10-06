Європейська політична спільнота не підміняє собою ЄС – Петро Фіала

Наша мета – повернути мир та процвітання до Європи. Сподіваюся, що ми матимемо дуже ефективну зустріч.

Про це заявив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петро Фіала, вітаючи учасників зустрічі лідерів європейських країн у форматі Європейського політичного співтовариства (European Political Community), що проходить у Празі, повідомляє forum24.cz.

Крім держав-членів Європейського Союзу, запрошення отримали також 17 інших країн, включаючи Сполучене Королівство, Україну та Туреччину.

Чехію під час переговорів представлятиме прем'єр-міністр, на спільній вечері виступить президент приймаючої країни Мілош Земан.

“Я дуже радий, що Чеська Республіка є першим місцем, де збирається Європейська політична спільнота. Для мене велика честь приймати у себе 44 лідери з усієї Європи. Це також важливо для чеського головування [ЄС]. Я сподіваюся, що ми матимемо дуже ефективну зустріч", — сказав прем'єр-міністр Фіалу журналістам після прибуття всіх лідерів.

“Ми в жодному разі не хочемо замінювати існуючу європейську структуру. Ми хочемо відкрити простір для відкритої дискусії між усіма європейськими лідерами”, - наголосив чеський прем'єр.

За його словами, основними темами зустрічі стануть мир у Європі, міграція, енергетична безпека та європейська економіка. “Наша мета – повернути мир та процвітання до Європи. Я вірю, що це великий день для Європи і він принесе щось корисне”, — додав Фіала.