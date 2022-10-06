Звільнений голова НБУ можливо втік з України

Голова національного банку Кирило Шевченко, який підозрюється у розкраданнях коштів Укргазбанку, виїхав з України й перебуває за кордоном. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, передають "Українські Новини" .

"Він за кордоном", - зазначив співрозмовник агентства.

За даними джерел, Шевченко перебуває за межами країни вже кілька тижнів.

Також, за інформацією джерела, в рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадання коштів Укргазбанку, антикорупційні органи провели ряд обшуків, у тому числі, за місцем проживання Шевченка.

Нагадаємо, у банківській сфері Кирило Шевченко з 1994 року. Працював в "Українському кредитному банку" ("А-Банк"), банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку", у 2015-му очолив правління "Укргазбанку".

Водночас ще до призначення на керівну посаду в НБУ Кирило Шевченко фігурував у кримінальному провадженні Національного антикорупційного бюро. Справа стосувалась виводу грошей з "Укргазбанку" на ФОПів-посередників.

Тож розмови про відставку Шевченка почалися одразу після його призначення. Згадана справа НАБУ тим часом розслідувалася, регулярно, але якось не дуже успішно, використовуючись для тиску на голову центробанку. Через два роки й три місяці цю ж справу президент використав для того, щоб дотиснути остаточно і запропонувати Шевченкові піти з посади раніше вручення йому підозри, аби вберегти від непотрібних скандалів Нацбанк.

Однак, в історії з відставкою та виїздом з країни голови НБУ не все так просто й однозначно, як виглядає, інформує ZN.ua .

З початку вторгнення Шевченко знаходився в Україні і без того не часто, якщо не сказати — зрідка. Про це було відомо. Президенту клали на стіл СБУшні фотографії, де голова НБУ нібито займається будівництвом котеджного містечка в Греції.

Крім того, зміна голови НБУ під час війни — не найкраще рішення, і чому воно прийнято не самим Кирилом Шевченком, читайте в матеріалі Юлії Самаєвої - "Кому кортить у головні банкіри".