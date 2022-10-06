Росія знову запропонувала Україні переговори на "своїх" умовах: що відомо

На тлі успішного контрнаступу Збройних Сил України на всіх напрямках, у Росії пропонують Києву розпочати мирні переговори.

Верхня палата Федеральних зборів країни-агресора запропонувала Верховній Раді сісти за стіл переговорів, повідомляють пропагандистські росЗМІ, інформує Апостроф.

"Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко запросила парламент України сісти за стіл переговорів", - йдеться у повідомленні, в якому зазначається, що Росія виступає за мирне врегулювання, називаючи "кризою" агресію в ході повномасштабної війни.

Нагадаємо, що у Зеленського у жорсткій формі відмовилися від переговорів із диктатором Путіним .


Олексій Руденко, Апостроф





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