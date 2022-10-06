Загарбники розпочали часткову мобілізацію в Луганській області — Гайдай

Повістки роздають майже усім.

У тимчасово окупованих районах Луганської області російські загарбники розпочали «часткову» мобілізацію. Повістки роздають усім – і студентам, і людям похилого віку. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

«На Старобільщині та Кремінщині окупанти розпочали часткову мобілізацію Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина РФ, а там оголошено часткову мобілізацію», - зазначає голова ОВА.

За його словами, у Старобільському районі загарбники разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки.

«Видають всім без розбору - і студентам, і хворим, і старим», - повідомляє Гайдай.

Подібна ситуація і в Кремінній.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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