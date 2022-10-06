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2022-10-06
Загарбники розпочали часткову мобілізацію в Луганській області — Гайдай
Повістки роздають майже усім.
У тимчасово окупованих районах Луганської області російські загарбники розпочали «часткову» мобілізацію. Повістки роздають усім – і студентам, і людям похилого віку. Про це
«На Старобільщині та Кремінщині окупанти розпочали часткову мобілізацію Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина РФ, а там оголошено часткову мобілізацію», - зазначає голова ОВА.
За його словами, у Старобільському районі загарбники разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки.
«Видають всім без розбору - і студентам, і хворим, і старим», - повідомляє Гайдай.
Подібна ситуація і в Кремінній.
Анастасія Гурін, ZN.ua