В «Азові» назвали головну причину виходу з «Азовсталі»

Операцію було узгоджено з керівництвом країни.

В «Азові» назвали головну причину виходу з «Азовсталі»
Метою виходу було врятувати поранених бійців
© Getty Images

Однією з головних причин виходу українських бійців з «Азовсталі» стала необхідність врятувати життя поранених воїнів. Про це на прес-конференції розповів керівник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич з позивним «Тавр».

За його словами операцію з виходу бійців була узгоджена з вищим керівництвом держави.

"Операція нашого виходу була узгоджена з керівництвом держави. Це була важка операція. Нам було важко ухвалити рішення, але на той момент у нас було 600 поранених, а 300 з них просто гнили. Вони повільно гинули. Офіцерський склад одностайно вирішив йти в полон, аби надати термінову медичну допомогу бійцям, які були в госпіталі. У нас не було ліків, не було достатньо обладнання. Тому таке рішення було ухвалене", - розповів Богдан Кротевич.

За словами Кротевича, під час виходу бійців, командир полку «Азов» Денис Прокоменко був постійно на зв'язку з президентом Володимиром Зеленським, головнокомандувачем Валерієм Залужним, очільником ГУР Кирилом Будановим.

Керівник штабу також наголосив, що керівництво країни надало бійцям право вибору і вони ним скористались.


Артем Руденко, ZN.ua





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