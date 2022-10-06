Понад 300 окупантів та десятки одиниць техніки: названо втрати ворога за добу

Йде 226-й день повномасштабної війни з російськими загарбниками, в нашій країні загинуло вже 61 330 військових РФ. Лише минулої доби ліквідовано 330 окупантів, знищено 14 танків, 15 безпілотників та багато іншої ворожої військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 449 (+14) од.,
  • бойових броньованих машин ? 5 064 (+26) од.,
  • артилерійських систем – 1 424 (+10) од.,
  • РСЗВ – 344 (+3) од.,
  • засобів ППО ? 177 (+0) од.,
  • літаків - 266 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 232 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15),
  • крилатих ракет ? 246 (+0),
  • кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од.,
  • спеціальної техніки – 134 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.


Олена Руденко, Апостроф





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