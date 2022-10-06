Понад 300 окупантів та десятки одиниць техніки: названо втрати ворога за добу

Йде 226-й день повномасштабної війни з російськими загарбниками, в нашій країні загинуло вже 61 330 військових РФ . Лише минулої доби ліквідовано 330 окупантів, знищено 14 танків, 15 безпілотників та багато іншої ворожої військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано,

танків ? 2 449 (+14) од.,

бойових броньованих машин ? 5 064 (+26) од.,

артилерійських систем – 1 424 (+10) од.,

РСЗВ – 344 (+3) од.,

засобів ППО ? 177 (+0) од.,

літаків - 266 (+0) од.,

гелікоптерів – 232 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15),

крилатих ракет ? 246 (+0),

кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од.,

спеціальної техніки – 134 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.