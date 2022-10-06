The Economist: Через анексії Путіна ніхто тепер не знає, де кордони Росії

Досі в Європі існувала мовчазна згода з російською анексією Криму, але тепер вона зникла, тому що російський автократ поставив півострів в однаковий статус з чотирма окупованими областями України, інформує ZN.ua.

The Economist: Через анексії Путіна ніхто тепер не знає, де кордони Росії
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«С чего начинается родина?». Патріотична пісня з радянського фільму, який прославляв КДБ, стала однією з улюблених мелодій Владіміра Путіна. В 2010 році він незграбно зіграв її на фортепіано під час благодійного концерту. Пісня знову стала популярною в 2014 році, коли Росія відібрала Крим в України.

Цього тижня вона отримала іронічний підтекст, - пише The Economist, нагадуючи, що Держдума формально анексувала окуповані регіони на сході і півдні України. І тепер російський уряд не може сказати напевне, «з чего начинается родина».

Офіційно Росія заявила, що поглинула Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Але з чотирьох регіонів лише Луганщина майже під повним російським контролем. Анексія нібито виправдовують фальшиві референдуми, які Росія інсценізувала впродовж 23-27 вересня. Але Москва не може навіть вдати, що порадилася з населенням на територіях, які вона не контролює. Українська армія швидко наступає на кількох напрямках. І фронт лишається нестабільним. Третього жовтня, коли Держдума збиралася голосувати щодо анексії, прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков зізнався, що не може сказати напевне, яка частина Херсонщини і Запоріжжя стане частиною Росією. І це посіяло сум’яття.

«Вперше за багато століть у Росії немає визнаних західних кордонів. Якщо подумати про те, що Україна заходить в одні райони, але не в інші, де ми проведемо цю лінію?» - сказав російський вчений в Фінському інституті міжнародних відносин Аркадій Мошес.


Лесь Димань, ZN.ua





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