Верещук закликала людей не поспішати з поверненням на деокуповані території

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів деокупованих територій та небезпечних регіонів не повертатися додому передчасно, адже вони можуть стати заручниками ситуації.

На її думку українці, що були евакуйовані за кордон чи в безпечні регіони країни, мають перечекати зиму там, де зараз знаходяться.

«Ворог намагається використати мирних українців як заручників. Як на ТОТ, де людей перетворюють на живий щит, так і на звільнених територіях. Він прицільно руйнує цивільну інфраструктуру, щоб прорвати наш гуманітарний фронт. Давайте не будемо наражати себе на небезпеку!», - закликала вона.

За словами Верещук, насамперед до повернення людей не готова інфраструктура знищених міст напередодні зими.

«Не будемо надто навантажувати мережі й дамо можливість полагодити зруйноване, відновити системи життєзабезпечення. Давайте не будемо створювати додаткових складнощів та допоможемо ЗСУ звільнити нашу землю.», – закликала українців посадовиця.