Відомо про двох загиблих, багато людей вдалося врятувати: нові подробиці ракетного удару по Запоріжжю

У четвер рано вранці, 6 жовтня ворог обстріляв Запоріжжя – двоє людей загинуло, проте багатьох вдалося врятувати.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Апостроф.

"Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше 5 людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція", - розповів він.

Нагадаємо, раніше чоловік опублікував у мережі відео зруйнованої квартири після російського обстрілу. Люди не нехтували правилом "двох стін" під час тривоги, що дозволило їм вберегтися.

На відео видно вибиті вікна, зруйновані меблі та безліч уламків у вітальні та спальні. У коридорі валяється кілька дощок, на тлі чути звуки вибухів. Наприкінці відео чоловік голосом, що зривається, звертається до агресора у порожнечу: "Будь ласка, досить!".


Марія Швець, Апостроф





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