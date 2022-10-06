Відомо про двох загиблих, багато людей вдалося врятувати: нові подробиці ракетного удару по Запоріжжю

У четвер рано вранці, 6 жовтня ворог обстріляв Запоріжжя – двоє людей загинуло, проте багатьох вдалося врятувати.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Апостроф .

"Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше 5 людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція", - розповів він.

Нагадаємо, раніше чоловік опублікував у мережі відео зруйнованої квартири після російського обстрілу. Люди не нехтували правилом "двох стін" під час тривоги, що дозволило їм вберегтися.

На відео видно вибиті вікна, зруйновані меблі та безліч уламків у вітальні та спальні. У коридорі валяється кілька дощок, на тлі чути звуки вибухів. Наприкінці відео чоловік голосом, що зривається, звертається до агресора у порожнечу: "Будь ласка, досить!".