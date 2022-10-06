Росіяни намагались завербувати полонених бійців «Азову»
Представники російської розвідки пропонували українським бійцям «разом знищувати Захід», інформує
Представники російської воєнної розвідки (ГУР РФ більш відоме як «ГРУ») намагалися завербувати полонених бійців «Азову». Про це на прес-конференції розповів начальник штабу полку Богдан Кротевич з позивним «Тавр».
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«Вони (представники ГРУ-ред). хотіли завербувати «Азов». Говорили «Ви добре воюєте, давайте разом знищувати Захід і США», і це при тому, що самі були одягнені у все американське», - розповів Кротевич.
За словами начальник штабу полку, українські бійці одностайно відповіли ворожим вербувальникам і це їх розізлило.
«В «Азовців» була одностайна думка - вони наші вороги, ми - українські військові, Україна - наша Батьківщина. Я народився в 1993 році у Незалежній Україні. В мене мотивація воювати проти будь-кого, хто нападе на мою країну, будь то Російська Федерація чи якась інша країна. Тому вони для нас вороги. Скажу, що багато хто тоді так відповів. Після цього історія «дружищ» закінчилася», - сказав Богдан Кротевич.