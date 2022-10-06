Росіяни намагались завербувати полонених бійців «Азову»

Представники російської розвідки пропонували українським бійцям «разом знищувати Захід», інформує ZN.ua.

Росіяни намагались завербувати полонених бійців «Азову»
АЗОВців намагалися вербувати
© Facebook/ Азов

Представники російської воєнної розвідки (ГУР РФ більш відоме як «ГРУ») намагалися завербувати полонених бійців «Азову». Про це на прес-конференції розповів начальник штабу полку Богдан Кротевич з позивним «Тавр».

За його словами, російські розвідники пропонували «азовцям» разом воювати проти америкаців.

«Вони (представники ГРУ-ред). хотіли завербувати «Азов». Говорили «Ви добре воюєте, давайте разом знищувати Захід і США», і це при тому, що самі були одягнені у все американське», - розповів Кротевич.

За словами начальник штабу полку, українські бійці одностайно відповіли ворожим вербувальникам і це їх розізлило.

«В «Азовців» була одностайна думка - вони наші вороги, ми - українські військові, Україна - наша Батьківщина. Я народився в 1993 році у Незалежній Україні. В мене мотивація воювати проти будь-кого, хто нападе на мою країну, будь то Російська Федерація чи якась інша країна. Тому вони для нас вороги. Скажу, що багато хто тоді так відповів. Після цього історія «дружищ» закінчилася», - сказав Богдан Кротевич.


Артем Руденко, ZN.ua





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